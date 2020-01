Lita uit Bovenkarspel wil een vuurwerkverbod: "Bijna al mijn vogels waren dood op nieuwjaarsdag"

Huis ontvlucht

Als ze weer aan de keukentafel zit, vertelt Lita dat in de buurt lopen met de hond in de laatste maanden van het jaar geen doen is. Dan wordt er flink wat afgeknald, vooral bij en in de fietstunnel. "We gaan dan naar het Robbenoordbos, dat is een half uur heen en een half uur terug. Daar is het nog een beetje rustig."



Op oudjaarsdag ontvlucht Lita zelfs haar huis en gaat ze naar hun caravan in Hierden. Daar is het volgens haar dan iets rustiger. Maar 's avonds weer thuisgekomen voor de jaarwisseling is het beestje weer erg angstig. "Hij slaapt dan ook weer boven bij ons. Rond die tijd is dat het enige wat we kunnen doen, anders krabt hij de hele deur stuk."

Pleiten voor verbod bij gemeente

Volgens Lita kan de vuurwerkoverlast zo niet langer. Daarom heeft ze deze week ingesproken bij de commissievergadering om te pleiten voor een vuurwerkverbod. Dit alleen zonder succes, want ze willen eerst afwachten wat de overheid landelijk besluit. Daarna gaat de gemeente pas beslissen wat ze in de gemeente met het vuurwerk gaan doen.

"Ik had het wel een beetje verwacht. Ze gaan niet meteen het vuurwerk verbieden. Er zijn wel partijen die het wel willen maar er zijn ook partijen die er nog niet over willen oordelen. Dus dat is echt nog afwachten', vertelt Lita tot slot.