Gewoon voetballen bij OFC na tijdelijke sluiting wegens gevaar

OOSTZAAN - Ondanks de plotselinge sluiting gisteren op last van de burgemeester was het vandaag gewoon druk op het sportpark aan de Twiskeweg. De rechter bepaalde vrijdagavond dat de sluiting door de gemeente onterecht was. Zaterdagmorgen, de drukste ochtend van de hele week, gingen de velden open.

NH Nieuws

Het sportpark waar behalve voetbalclub OFC ook volleybalclub Compaen en de plaatselijke korfbalclub OKV gebruik van maken, was vandaag gewoon in gebruik. Gisteren werd het park met veel politievertoon op last van burgemeester Meerhof gesloten omdat bezoekers zich er niet veilig zouden voelen en de openbare orde in gevaar was. Vaders en moeders voelen zich vandaag niet onveilig zo lijkt het. "De kans dat hier een atoombom afgaat is net zo groot als dat ze op het veld per ongeluk tegen een granaat aantrappen", zegt een moeder. Bekijk hieronder de reportage die vanmorgen bij het voetbalveld is gemaakt

NH Nieuws