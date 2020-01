Ook ziekenhuizen UMC en Hogeschool Inholland schakelen Citrix-servers uit

Nadat de gemeente gisteren al besloot om de servers offline te halen, gaf het Amsterdam UMC nog aan de eigen Citrix-servers in de lucht te houden. "Voor de versie die wij gebruiken zijn de maatregelen die in december zijn aangeraden voldoende", zei Ewald Beekman, systeembeheerder van Amsterdam UMC tegen AT5.

Netwerk niet binnengedrongen

Maar daar is nu toch verandering in gekomen. "Amsterdam UMC heeft zijn Citrix-servers afgelopen nacht offline gehaald, onmiddellijk nadat het National Cyber Security Center (NCSC) dringend had geadviseerd Citrix uit te schakelen", staat geschreven in een persbericht.

De ICT-afdeling van het AMC en het VUmc, die onder het Amsterdam UMC vallen, heeft gecontroleerd of er kwaadwillenden het netwerk van de ziekenhuizen zijn binnengedrongen, maar dat blijkt niet het geval te zijn.