IJssalon uit Purmerend zoekt man die wisseltruc doet: "Dit is echt balen!"

PURMEREND - "Het is balen, vooral tijdens de winterperiode als er al weinig omzet is. Maar het ergste is het voor het personeel, dat voelt zich superslecht", aldus Michel Prins van Multi-IJs in Purmerend. Een man heeft daar van de week een listige wisseltruc uitgehaald, waardoor ze nu een flink bedrag in de kassa missen.

Regio Purmerend / Multi-IJs

De man kwam een ijsje halen en wilde eerst met vijftig euro betalen. Maar als hij het geld aan het meisje geeft en zij het in de kassa wilt doen, bedenkt hij zich. Hij zegt toch met kleingeld te willen betalen. Vervolgens brengt hij de verkoopster nog meer in de war. Uiteindelijk vraagt hij als laatste of hij het wisselgeld van de vijftig euro nog mag, terwijl hij daar uiteindelijk helemaal niet mee betaald heeft.



"Ik was even boodschappen aan het doen en toen ik terugkwam zag ik dat al het wisselgeld opeens weg was", aldus Michel. Hij vroeg de verkoopster waar het was en die zei dat een man net met vijftig euro had betaald. "Maar het briefje van vijftig lag niet in de kassa. Toen kwam ik erachter en ben ik de beelden gaan bekijken", vertelt hij verder. Bekijk hier de beelden van de wisseltruc (mediapartner Regio Purmerend)

Vervelend voor het personeel Het ergste vindt hij het voor zijn verkoopsters. "Zij hebben er echt moeite mee. De desbetreffende verkoopster zei ook tegen mij dat ze het geld wel ging pinnen voor me. Dat hoeft natuurlijk niet." Hij vertelt verder dat hij het personeel wel regelmatig wijst op deze truc en ze leert ermee om te gaan. Door de beelden van de wisseltruc te delen, hoopt Michel dat de man snel wordt gevonden. "Als hij in geldnood had gezeten, dan had hij het moeten zeggen. Dan had ik kunnen helpen. Maar zo'n truc uithalen is gewoon niet oké."