Sophia uit Weesp door naar de volgende ronde in The Voice of Holland

WEESP - De 17-jarige Sophia Kruithof uit Weesp heeft gister 'The Battle' gewonnen bij The Voice of Holland. Vooral coach Waylon was lovend over het jonge zangtalent: "Ieder woord wat jij zingt, krijgt zoveel betekenis mee."

Sophia moest het in 'The Battle' opnemen tegen de 29-jarige Jantien Volgers uit Haarlem. Samen zongen ze het nummer Hoe Het Danst dat hun coach Anouk voor hen had uitgekozen.

Na het optreden gaven alle coaches advies aan Anouk. Waylon vond het een interessant nummer, waarin Jantien zong met elegantie en zinnen afmaakte en Sophia iemand was die een verhaal kwam vertellen. "Ieder woord wat je zingt, krijgt zoveel betekenis mee. En dat is op jouw leeftijd, 17 jaar, echt fucking bijzonder als je dat al hebt."

De andere coaches, Lil' Kleine en Ali B, waren het eens met Waylon. Al zei Ali B wel dat hij het optreden van Sophia niet zo sterk vond als bij 'The Blind Auditions'.

In de huiskamer van haar ouders

Tot slot was het woord aan coach Anouk. Zij vond dat beide vrouwen het goed gedaan hadden, maar dat het contrast wel extreem was. Over Jantien zei ze: "Je staat bijna in perfectie te zingen. Gewoon heel anders dan Sophia, waarbij het lijkt alsof ze in de huiskamer van haar ouders staat te zingen."

Maar Anouk vond Sophia wel heel puur en heeft uiteindelijk voor haar gekozen. Jantien werd vervolgens niet alsnog gekozen door één van de andere coaches en moest naar huis.



Wanneer Sophia in de volgende ronde 'The Knockouts' staat, is nog niet bekend.