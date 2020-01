West-Friese zorginstelling maakt zich ernstig zorgen over het sluiten van Diabetes Zorgcentrum in Hoorn

WEST-FRIESLAND - De stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft een brief gestuurd naar de Raad van Toezicht van de Zorgkoepel West-Friesland, omdat zij zich ernstig zorgen maakt over het sluiten van het Hoornse Diabetes Zorgcentrum in april.

Zorgverzekeraar VGZ heeft besloten de behandelingen van deze zorginstelling niet meer te vergoeden, waardoor het centrum in Hoorn in april van dit jaar gaat sluiten. Huisartsen zullen vanaf dan de diabeteszorg weer overnemen, zoals ze dat negen jaar terug ook al deden.

ZZWW is bang dat de kwaliteit van diabeteszorg hiermee achteruit gaat, omdat alle kennis niet meer op een centrale plek beschikbaar is. Zo'n 9.000 diabetespatiënten komen volgens ZZWW in de kou te staan. En het is nog maar de vraag of de huisartsen net zo veel tijd hebben om patiënten te behandelen of om onderzoeken en tests uit te voeren.

Minder amputaties

De diabeteszorg van het zorgcentrum heeft ervoor gezorgd dat er sinds de oprichting minder mensen naar het ziekenhuis zijn doorverwezen en er ook minder amputaties zijn uitgevoerd. Oprichter Giel Nijpels heeft aangeboden om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit - naar de kwaliteit van het zorgcentrum - te laten zien, maar dit werd afgewezen.