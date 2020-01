Omstander klimt op brugpilaar en redt drenkeling met touw

Vanaf de Sloterkade, ter hoogte van de fietsbrug over de Schinkel, viel de man door nog onbekende oorzaak in het water. Een toevallige voorbijganger hoorde de plons en zag de man in het water liggen. De drenkeling ging meerdere keren kopje onder, waarop de voorbijganger besloot over de brugrailing te klimmen en daar op een pijler te gaan liggen om zicht te houden op de man die onder de brug verdween.

Uiteindelijk wist de omstander een touw naar de drenkeling te gooien en zo kon de man onder de brug vandaan getrokken worden. De hoge kademuren maakten het onmogelijk om hem uit het water te tillen. Duikers van de brandweer hebben de man met behulp van een ladder weer aan de kant gekregen.

Op Facebook bedankt de politie de redder: 'Een leven gered, door vooral die ene held'.