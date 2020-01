Opnieuw messen aangetroffen na fouilleeracties in de Zaanstreek

ZAANDAM - Opnieuw zijn er messen aangetroffen na controles van de politie in de Zaanstreek. Vannacht zijn er twee messen in beslag genomen, meldt de politie op Facebook.

Begin deze maand luidde de politie in de Zaanstreek de noodklok na meerdere steekpartijen waar jongeren met messen bij betrokken waren. Door dit een halt toe te roepen is de politie fouilleeracties gaan houden. En zo werden er vorige week tijdens een uur fouilleren al vier messen en een stroomstootwapen in beslag genomen.

Het mes met het oranje handvat werd aangetroffen bij iemand in de auto. Het zwarte mes werd gevonden op het lichaam van een 23-jarige man. Beide messen zijn door de politie in beslag genomen.

Wapeninleveractie

Vanaf maandag houdt de gemeente Zaanstad samen met het Openbaar Ministerie een inleveractie voor wapens, om zo het geweld met messen terug te dringen.

De politie in de Zaanstreek vraagt vanmorgen op Facebook dan ook met klem om de wapens vanaf maandag langs te komen brengen: "Bij deze nogmaals het dringende verzoek om geen messen bij je te dragen en ook niet in een voertuig te vervoeren. Heb je nog een mes of een ander wapen liggen? Wees verstandig, lever ze in! Dat voorkomt een hoop gedoe!"

De messen kunnen tot en met 2 februari ingeleverd worden, zonder dat je ervoor gestraft wordt