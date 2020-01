HEEMSKERK - Een 15-jarige jongen uit Heemskerk is gisteravond gewond geraakt aan zijn hoofd door een harde knal.

Dit gebeurde rond 22.05 uur op de Handelstraat. De jongen is vervolgens zelf naar het ziekenhuis gegaan om naar zijn hoofd te laten kijken.



Het is onduidelijk wat de knal heeft veroorzaakt en wie het heeft gedaan. Daarom is de politie nu op zoek naar getuigen.