Politie houdt man onder invloed van drugs en met luchtdrukpistool op zak aan

DEN HELDER - De politie heeft in Den Helder aan de Middenvliet een man aangehouden die op een snorfiets rondreed terwijl hij onder invloed was van 'meerdere soorten drugs'.

Dat meldt de politie uit de regio op Facebook.

De man was naast onder invloed ook nog eens in het bezit van een luchtdrukpistool dat hij in zijn broek droeg. Dit kwam naar voren tijdens een controle.

Bloedonderzoek

De man is overgebracht naar het politiebureau en werd daar aangehouden. Er is bloed bij hem afgenomen, waaruit zal moeten blijken welke drugs en hoe veel hij precies had gebruikt. De recherche gaat onderzoek doen naar het luchtdrukpistool.