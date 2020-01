Opgevangen panter is eerste in zijn soort: ''Het kunnen hele lieve beesten zijn''

ANNA PAULOWNA - Er is maar weinig bekend over het nieuwe gezicht bij Stichting Leeuw. Donderdag werd bekend dat panter Akilla (rechts op de foto) vanuit particulier bezit is opgevangen door de organisatie uit Anna Paulowna. Dat blijkt na rondvragen nog unieker dan misschien gedacht.

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de instantie die de zaak nu onderzoekt, hebben ze namelijk nog nooit met een panter te maken gehad. Vorig jaar kwam natuurlijk nog leeuwtje Remy voorbij, maar een panter komt niet in hun statuten voor.

Ook oud-panterverzorger bij Artis, Luc van Walbeek (links op de foto), heeft nog nooit te maken gehad met een panter die van buiten de dierentuinwereld binnenkwam. Wel weet hij te vertellen dat het onderhoud niet akelig lastig is. "Ze eten zo'n 2 á 3 kilo vlees per dag. Zulke stukken vlees kun je bij de slager op de hoek halen", vertelt Van Walbeek.

'Geen dieren voor particulieren'

In de twintig jaar die Van Walbeek bij Artis als verzorger van de grote katachtigen werkte, zag hij vanaf de gekste plekken leeuwen en tijgers binnenkomen. "Ooit haalden we een leeuw in Noord-Holland op die met koffiemelk groot was gebracht." Hij snapt de liefde vanuit de baasjes voor de grote katten wel. "Het kunnen hele lieve beesten zijn. Dus ik kan me voorstellen dat iemand van zo'n dier houdt, maar het mag nou eenmaal niet."

Bekijk hieronder hoe Luc van Walbeek reageert op de foto van Akilla (tekst loopt door onder video)