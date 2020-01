Verdachte babbeltruc betuigt spijt: "Hopelijk meent hij het ook"

WEST-FRIESLAND - Bert V. (25) en Branda D. (24) stonden vandaag voor de rechter in Alkmaar omdat zij ervan verdacht worden meerdere mensen te hebben bestolen via babbeltrucs. "Ik heb er spijt van en beloof dat ik het nooit meer doe", vertelde V. in de rechtszaal. De officier van justitie leek daar alleen niet in te geloven.

Ook de advocaat van V. vraagt of hij ook zijn proces thuis mag afwachten. Hij zou anders zijn huis kwijtraken en wil graag zijn zoontje zien. De verdachte spreekt uit dat hij spijt heeft van zijn acties. "Ik beloof dat ik het nooit meer zal doen. Ik zat in een moeilijke periode, met mijn zwager die ziek was. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en daar heb ik de afgelopen tijd over na kunnen denken."

Volgens de familie van Branda zou het nu ook erg slecht met haar gaan, omdat haar broer in de tussentijd is overleden en zij geen afscheid van hem heeft kunnen nemen omdat ze vast zit. Haar advocaat en familie geven aan dat het niet goed met haar gaat en dat ze een beïnvloedbare vrouw is. Daarom vraagt hij of ze thuis haar proces verder mag afwachten om daar te kunnen rouwen met haar familie.

De twee verdachten zijn eind vorig jaar aangehouden na een - volgens de rechtbank - fiks aantal berovingen van voornamelijk oudere slachtoffers. V., die in Bovenkarspel woont, deed zich daarbij voor als CV-monteur en stal vervolgens een pinpas of sieraden. D., woonachtig in Nieuwegein, wordt ervan verdacht vervolgens grote sommen geld te hebben gepind.

Tijdens de zitting is ook één van de slachtoffers aanwezig, mevrouw Timmermans, samen met haar zoon. "Het is in ieder geval goed om te horen dat hij spijt heeft, maar meent hij dat ook? Dat is de vraag. Wat we vooral hopen is dat hij dit nooit meer gaat doen", vertelt de zoon. "Toen hij binnen kwam gelopen, herkende ik hem direct. Ja, hij is bij mij thuis geweest", benoemt ze aan de officier van justitie. "Gelukkig heb ik destijds snel kunnen handelen en mijn gestolen pas geblokkeerd. Maar wat wel erg vervelend is, is dat hij de trouwring van mijn overleden man heeft gestolen. Die is nooit meer teruggevonden", vertelt ze zichtbaar aangedaan aan NH Nieuws.

'Voor een goed doel'

Volgens de officier van justitie wijst niets in het onderzoek erop dat het tweetal daadwerkelijk geld heeft gestolen 'voor een goed doel'. Het tweetal zou ook voor de ziekte van de broer al meerdere malen mensen hebben gestolen. De officier van justitie vindt hun spijt daarom niet genoeg reden om het tweetal naar huis te sturen en daar het verdere verloop van hun proces af te wachten. Hij geeft daarnaast aan dat er bij beide verdachten een hoge kans is dat ze opnieuw in de fout gaan als ze vrij worden gelaten.

Er zouden daarnaast ook aanzienlijke bewijzen liggen dat het tweetal schuldig is aan de berovingen en dit samen hebben bekokstoofd, blijkt uit berichten die ze naar elkaar hebben verstuurd.

Vaak in de fout

Beide verdachten zouden soortgelijke vergrepen op hun kerfstok hebben, die niet meer op twee handen te tellen zijn. Dit maakt het volgens de rechtbank des te moeilijker om deze zaak inhoudelijk te plannen en af te handelen. De datum staat daarom ook nog niet vast. Het tweetal blijft in ieder geval vastzitten tot de volgende pro forma-zitting, die in maart plaatsvindt.