Tata Steel-schaaktoernooi domein van mannen: "Verliezen van een vrouw is niet leuk"

WIJK AAN ZEE - Het Tata Steel-schaaktoernooi is het domein van mannen. Vrouwen vind je er nauwelijks.

Wat de verklaring van de mannelijke dominantie in het schaken ook is, de vrouwen weerden zich uitstekend vrijdagmiddag. Zo won Jolanda Vos uit Akersloot haar partij in de eerste ronde van de Tienkamp. De nederlaag kwam hard aan bij haar tegenstander, Aldo Oxenaar. Verliezen van een vrouw ligt namelijk gevoelig. "Niet leuk", zei de schaker. "Waarom? Als je tegen een vrouw speelt, ga je er van uit dat je wint..."