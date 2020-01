Texel-fans krijgen zelfgebreide Texel-truien van (schoon)moeder: "Enorm veel werk"

TEXEL - Desiree en haar man Aron (beiden 27) hebben er meerdere keren per jaar de lange reis vanuit Brabant voor over: een bezoek aan Texel. Het stel is zelfs zó groot fan van het eiland, dat de moeder van Desiree speciale Texel-truien voor ze heeft gebreid. En niet alleen voor hen.

"We vonden de truien onder de kerstboom", vertelt Desiree aan NH Nieuws. "En er lag ook nog een derde pakje: een heel klein Texel-truitje voor ons nog ongeboren kindje."

Desiree is in juli uitgerekend. "Midden in de zomer, dus misschien is het de eerste maanden nog te warm en ook is de trui dan nog te groot. Maar als het winter is, past-ie hopelijk perfect!"

Een project van een jaar

Haar moeder breide de truien in het geheim. Ze is er een jaar mee bezig geweest om de gedetailleerde kledingstukken te maken. "En het grappige is: de kleur heet 'Texel'. Dus ze heeft overal aan gedacht."

Desiree plaatste een foto van de truien op Facebook. Daar stroomden de reacties binnen. "Duitsers die vragen waar we ze gekocht hebben, mensen die het breipatroon willen hebben en zelfs een reactie van de VVV! Zij vonden het zo leuk dat ze ons een cadeautje, een knuffelschaapje, hebben opgestuurd."

Een bezoek in stijl

Het Brabantse stel heeft afgelopen weekend nog een bezoek aan Texel gebracht. "We proberen zo'n vier keer per jaar te gaan. De rust die het eiland brengt is echt geweldig. Hopelijk kunnen we dan eind dit jaar met z'n drieën in stijl die kant weer op!"