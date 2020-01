Heemskerks kwekersgilde de boer op voor meer bekendheid: "Prachtig vak"

HEEMSKERK - Is de tulpenhandel in Heemskerk het best bewaarde geheim van Noord-Holland? "Maar weinig mensen weten wat hier allemaal gebeurt", vertelt kweker Bart Pletting van het kwekerscollectief UitHeemskerk.nl. "We zijn trots en willen de mensen heel graag vertellen over ons vakmanschap."

Om die reden sloeg het kwekersgilde de handen ineen met de Heemskerkse winkeliersvereniging om zaterdagmiddag een tulpenfestival te organiseren. "Het is gewoon een prachtig vak, dat bloemen kweken", legt hij tegenover NH Nieuws uit. "Mensen weten niet wat voor werk er allemaal achter zit. Je bent soms één of twee jaar bezig om die bloem geproduceerd te krijgen. En dat is prachtig om een keer te laten zien", aldus de Heemskerkse kweker.

NH Nieuws