Slachtoffer van treinbekogeling: "Echt bizar, ik haalde het glas nog uit m'n ondergoed"

HEERHUGOWAARD - Ze heeft vannacht geen oog dichtgedaan. De 41-jarige vrouw die gistermiddag een lading versplinterd glas over zich heen kreeg in de trein bij Heerhugowaard. Ze vertelt aan NH Nieuws nog altijd flink geschrokken te zijn. "Een rijdende trein bekogelen: wie doet nou zoiets?"

Het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, zat gisteren aan het begin van de middag nietsvermoedend in de trein. "Ik was onderweg naar Alkmaar. Juist op een moment dat ik wegkeek van het raam, hoorde ik een ontiegelijk harde klap. Meteen daarna kreeg ik een regen van glas over me heen."

'Glassplinters uit mijn nek'

Ook een paar andere treinpassagiers worden door rondvliegend glas geraakt. "Er brak best wel wat paniek uit", aldus de vrouw. "Een vrouw die voor mij zat ontfermde zich meteen over me en haalde de glassplinters uit mijn nek en haar. Een meisje dat achter mij zat, 16 jaar is ze, was ook flink geschrokken."

De vrouw houdt zich in de trein nog groot, maar stapt in Alkmaar met knikkende knieën uit. "Ik ben er toch wel aardig van onder de indruk", vertelt ze. "Het is heel heftig. En het glas zat werkelijk overal. Toen ik thuis ging douchen, zaten er zelfs nog splinters in m'n ondergoed."