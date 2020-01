Inbrekers gebruiken kliko om buit te verslepen in Alkmaar

De twee hadden ingebroken in een bedrijfsbus en vervoerden de buit in een kliko die ze elders hadden opgepikt.

Volgens de wijkagent is het al de tweede keer dat deze modus operandi gezien wordt in De Mare, en dus waarschuwt hij bewoners van de wijk. "Maak de kliko vast met een ketting. Voorkom diefstal van de kliko."

Verdachten

In ieder geval één van de verdachten kon worden aangehouden. Hij had zich verstopt onder een auto in de buurt en werd uiteindelijk gevonden door de politiehond.