File op A7 richting Hoorn na ongeluk bij Avenhorn opgelost

AVENHORN - Het was aan het begin van de avond filerijden geblazen op de A7 door een ongeluk bij afrit Avenhorn. Vanaf de afrit Zaandijk stond een lange file richting het noorden.

Door het ongeluk was de linkerrijstrook afgesloten. Het is niet duidelijk hoeveel auto's er betrokken waren bij het ongeluk en of er gewonden zijn gevallen.

De vertraging was op het hoogtepunt volgens de ANWB zo'n veertig minuten.

Op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken op de wegen? Bekijk dan hier onze speciale filepagina.