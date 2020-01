Tweetal overvallen bij station Hoogkarspel: één slachtoffer in been gestoken

HOOGKARSPEL - Twee mensen zijn op Eerste Kerstdag beroofd op de parkeerplaats bij station Hoogkarspel. Een van hen werd daarbij in zijn been gestoken en raakte gewond.

De beroving was rond 21.00 uur 's avonds en werd gedaan door twee nog onbekende mannen. De overvallers maakten geld en oordopjes buit en gingen er vervolgens vandoor.

Signalement straatrovers

Het zou gaan om een donkere man van 1.70 meter lang. Hij was mager en had donkere kleding aan. Zijn handlanger was lichtgetint en ongeveer 1.90 meter. Hij had een vadsig postuur en eveneens donkere kleding aan.

Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met de politie.