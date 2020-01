Verbouwing Circuit Zandvoort eind februari klaar: F1-wereld kijkt uit naar speciale bocht

ZANDVOORT - Eind februari moet het circuit Zandvoort helemaal klaar zijn, en de F1-wereld kan niet wachten op met name de Arie Luyendijkbocht, zo blijkt uit reacties van het team van Max Verstappen en ook F1-coureur Daniel Ricciardo.

Niet alleen op de baan, maar ook naast de baan moet het evenement tussen 1 en 3 mei een groot spektakel worden. Op de baan zijn naast de Formule 1, ook races te zien uit de Formule 2, Formule 3 en de Porsche GT-klassen. Daarbuiten komt een enorme fanzone.

"Een festivalterrein in twee delen", legt circuitdirecteur Robert van Overdijk uit. "Met optredens van de beste Nederlandse artiesten en DJ's. En aan de andere kant meer gericht op families, waar je pitstops kan oefenen of zelf kan racen op de computer."



Het huzarenstuk moet toch wel de Arie Luyendijkbocht worden: een kombocht met een helling van 32 graden. "En je gaat ook nog eens eerst twee, drie meter omhoog in de bocht en gaat dan ook naar beneden, het gevoel van een achtbaan", legt sportief directeur van de Dutch GP Jan Lammers uit.

Max Verstappen oefent alvast op speciale bocht

De bocht heeft ook de aandacht van de F1-wereld. Zo twitterde het team van Max Verstappen, Red Bull Racing, erover.

