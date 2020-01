Maximumsnelheid op A8 verlaagd naar 70 km/u door slecht wegdek

ZAANDAM - De maximumsnelheid op de A8 richting Amsterdam is verlaagd naar 70 kilometer per uur. Dit vanwege de slechte kwaliteit van het wegdek.

Tussen de N246 en knooppunt Zaandam moeten automobilisten flink op de rem. Normaal gesproken is de maximumsnelheid op de A8 100 kilometer per uur.

In 2020 stond er sowieso groot onderhoud aan het wegdek gepland, iets wat eens in de vijftien jaar standaard gebeurt.

Aannemer

Binnenkort wordt duidelijk wanneer de aannemer de schade gaat herstellen. Als dit gebeurd is monitort Rijkswaterstaat twee weken lang de staat van het asfalt. Daarna gaat de snelheid weer terug naar 100 kilometer per uur.

Mocht het wegdek daarna weer beschadigd raken kan er opnieuw een snelheidsbeperking nodig zijn.

Slechte staat wegdek en bruggen

De slechte staat van wegen en bruggen in Noord-Holland is al langer voer voor discussie. In 2018 publiceerde NH Nieuws in samenwerking met actualiteitenprogramma EenVandaag al schokkende feiten: bruggen, tunnels en het wegdek in de provincie zouden op meerdere plekken zeer slecht onderhouden zijn.

Een jaar geleden ontstond er een groot sinkhole bij knooppunt Zaandam. Het dichten daarvan duurde bijna een dag.