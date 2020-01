Al 1.200 euro opgehaald voor door inbraak getroffen voetbalclub in Midwoud

MIDWOUD - Leden van de voetbalvereniging MOC in Midwoud hebben afgelopen week een crowdfunding opgezet om geld op te halen voor hun club. Eerder werd daar ingebroken in de kantine en een dure geluidsinstallatie meegenomen. "Het is fantastisch dat we na twee dagen al over de 1.000 euro heen zijn", vertelt Leon de Gier aan WEEFF.

Leon de Gier/vv MOC

Bij de inbraak vorige week werden een kastje met sleutels en een dure geluidsinstallatie meegenomen. "Die wordt niet alleen gebruikt voor de voetbalvereniging, maar ook voor activiteiten en evenementen die bij MOC georganiseerd worden", zegt Leon, die lid is van de vereniging en speler van het eerste elftal. "Een heel duur apparaat voor MOC-begrippen." "Mijn eerste gedachte was: 'wat een asociale klootzakken'. Toen kwam het nog niet in me op om wat te organiseren", aldus Leon. "Afgelopen woensdag besloten ik en een vriend, die graag wat meer onder de radar wil blijven, om een crowdfunding op te starten."

Quote "Alle beetjes helpen om de club een klein zetje in de rug te geven" Leon de Gier

De actie werd door de jongens massaal gedeeld onder hun contacten. Ook via groepsapps werden steeds meer mensen bekend met de crowdfunding. Dit zorgde ervoor dat er binnen twee dagen meer dan 1.200 euro werd opgehaald. "Dat het zo tekeer zou gaan had ik niet verwacht", vertelt een enthousiaste Leon. Als streefbedrag werd 1.000 euro opgegeven, dat door de donaties van inwoners uit Midwoud en Oostwoud al ruimschoots is overtroffen. "Alle beetjes helpen om de club een zetje in de rug te geven." Reactie vv MOC Namens de club laat Rogier Andreae dat ze heel blij zijn met deze crowdfunding. "Dit hebben we bewust niet via de club gedaan. Ook zijn de sponsors niet lief aangekeken voor extra gelden. Dit is puur op eigen initiatief en daar zijn we heel blij mee."