Reiziger trekt aan noodrem: trein staat een uur stil bij Julianadorp

JULIANADORP - Boven de N9 bij Julianadorp heeft gisteravond een intercity van NS een uur stil gestaan. Er zou iemand per ongeluk aan de noodrem getrokken hebben.

De trein reed tussen Anna Palouwna en Den Helder Zuid toen een reiziger gebruik wilde maken van de wc in de trein. In plaats van de lichtknop aan te drukken, drukte de reiziger per ongeluk op de noodrem. De trein kwam rond 23.20 uur tot stilstand op een brug.

Op de brug is geen elektriciteit. "Dan duurt het best een tijdje om zo'n trein weer rijdende te krijgen", aldus Coen van Kranenburg van ProRail. "De trein kwam ongeveer een uur na stilstand weer in beweging."