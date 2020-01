KLM koopt in beslag genomen Indiase Boeing 777 op Schiphol-Oost

KLM heeft de volledige Nederlandse inboedel gekocht van de failliete Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways, inclusief een in beslag genomen Boeing 777-300ER. Dat toestel staat al sinds april vorig jaar aan de ketting op Schiphol-Oost.

In betere tijden vloog Jet Airways dagelijks van Schiphol naar Mumbai, New Delhi, Bangalore en Toronto (Canada). KLM heeft die vluchten overgenomen door wijzigingen te maken in de eigen dienstregeling. De maatschappij zou het liefst ook de start- en landingsrechten willen overnemen, maar dat wordt door de onafhankelijke slotcoördinator van Schiphol bepaald.

KLM-kleuren

Volgens de woordvoerder van KLM is het nog niet duidelijk of KLM de overgenomen Jet Airways-Boeing 777 in de eigen kleuren gaat spuiten en toevoegt aan de vloot.

Op 17 april 2019 vertrok er voor het laatst een Boeing 777-300ER van Jet Airways vanaf Schiphol. Het in beslag genomen toestel stond toen al aan de ketting.