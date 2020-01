VIDEO: Chinees televisieprogramma toont Alkmaar van z'n mooiste kant

ALKMAAR - Dat Alkmaar een karakteristieke stad is, mag voor ons geen geheim zijn. Maar na een uitzending van de Chinese televisiezender 'Orange Fuzz' heeft de kaasstad ook in Hong Kong flink naam gemaakt. "Geweldig voor Alkmaar."

Melanie Goudsblom van Alkmaar Marketing werd begin vorig jaar uit het niets benaderd door een Chinese man die goed Nederlands sprak. "Hij bleek interesse te hebben om de stad in beeld te brengen voor een grote televisiezender in Hong Kong. En toen is het balletje gaan rollen", aldus Goudsblom. Een half jaar later was het zover: een heel team kwam uit China over om de leukste plekken en evenementen in Alkmaar vast te leggen. Een rondje op de plank van de kaasdragers, een tour door het oude centrum en het bezoeken van een echte Bed & Breakfast. De Chinese presentatoren van het programma waren behoorlijk onder de indruk van wat Alkmaar te bieden heeft, legt Goudsblom uit. Miljoenen kijkers "Inmiddels is de aflevering over Alkmaar uitgezonden door "Orange Fuzz" en de aflevering heeft lovende recensies gehad in Hong Kong. Ik heb begrepen dat de televisiezender zo'n 80 procent van het marktaandeel in de Chinese regio heeft. Dat betekent dat miljoenen Chinezen naar Alkmaar hebben gekeken", vertelt de medewerker van Alkmaar Marketing enthousiast.

Wat is Orange Fuzz? Orange Fuzz is een programma dat op primetime wordt uitgezonden op de grootste televisiezender van Hong Kong TVB. De uitzendingen staan volledig in het teken van Nederland. Er zijn inmiddels negen afleveringen gemaakt die over het verschil tussen ons land en Hong Kong gaan. Een van de afleveringen gaat dus over Alkmaar, maar ook Rotterdam, een camping en melkveehouders passeren de revue.

Bekijk hieronder de aflevering van Orange Fuzz (tekst loopt door onder video).