Slechte controle op drankverkoop in Enkhuizen: "Zonder handhaving komen we er niet"

Na onderzoek van de GGD blijkt dat er in Enkhuizen slechts 9 procent van de controles om een identiteitsbewijs wordt gevraagd als minderjarigen alcohol proberen te kopen. De organisatie deed een grootschalig onderzoek in West-Friesland, waarbij zogenoemde mystery shoppers werden ingezet.

Dieptepunt

Volgens een ondernemer van een Enkhuizer slijterij is dit cijfer wel een dieptepunt. "Dat is pittig laag. Je denkt altijd dat je het goed doet en secuur bent. Wij proberen het ook altijd te doen, maar er glipt er altijd wel eentje tussendoor. Het wordt steeds moeilijker om die leeftijden te schatten. Dan loopt er eentje de deur uit die 35 lijkt, en dan nog twijfel je of je er wel goed aan hebt gedaan", vertelt de ondernemer. "Er zitten altijd uitzonderingen tussen."

Het ons-kent-ons principe is volgens de slijterij wel een uitdaging. "Je kent echt iedereen in een stad als Enkhuizen - en dat geldt hetzelfde voor andere plekken in West-Friesland. Mensen worden bekende van je en je ziet de kinderen opgroeien. We weten donders goed dat ze ouder zijn dan achttien, en alsnog moet je het vragen - want straks krijg je een boete. Of elke ondernemer dat dan doet, dat kun je je afvragen."

West-Friese cultuur

Dat ons-kent-ons principe is volgens Rob Baltus van Horeca Noord-Holland inderdaad precies 'het probleem'. "Iedereen kent elkaar en gaat met elkaar de kroeg in. Dan worden er al gauw biertjes uitgedeeld die worden gekocht door de oudere garde. Neefjes, nichtjes, buren, vrienden. Die weten van elkaar wie er 16/17 jaar zijn, maar dat vindt niet iedereen een probleem. Als je dan als ondernemer iemand daarop aanspreekt, lopen ze bij je weg en gaan ze naar de buurman 'waar het wel kan en mag'. En zo gaat dat", vertelt Baltus.

Oudertolerantie in combinatie met het ontbreken van handhaving, zijn de bottleneck voor dit probleem volgens hem. "Er wordt nu niet genoeg gecontroleerd door de overheid. Als je weet dat er goed gecontroleerd wordt en er het gevaar is dat je een beperking wordt opgelegd, gaat het vanzelf. Dan gaat iedereen zich langzamerhand netjes aan de regels houden. Nu is het vrij spel en kunnen ondernemers nog zelf bepalen wat ze willen", aldus Baltus.