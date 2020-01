Trein bekogeld met stenen: moeder en kind bedolven onder glas

HEERHUGOWAARD - Twee jongens hebben gisteren ter hoogte van de Hectorlaan in Heerhugowaard stenen naar een rijdende trein gegooid. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Door de klap van een van de stenen, sneuvelde er een raam van de trein. Een vrouw en een kind raakten bedolven onder het glas. Het is niet bekend hoe de personen eraan toe zijn. De politie komt graag met de slachtoffers in contact.

Vlak na het incident zijn twee jongens aangehouden. Ze bleken op het spoor te lopen.

Eerder incident

Volgens de politie was er woensdagmiddag ook al een incident in op de Bickerstraat in Heerhugowaard waarbij stenen werden gegooid. Er werd toen een groepje jongeren staande gehouden, maar dit leidde niet tot aanhoudingen.

Getuigen worden verzocht zich te melden.