Verontwaardiging over massaal negeren rood kruis op rijbaan A9

'Welkom terug bij onze inmiddels bijna dagelijkse serie over roodkruisnegeerders' staat er boven een filmpje waarop te zien is dat auto's en vrachtwagens zelfs bijna in de file komen te staan bij de afgesloten afslag naar Haarlem en Halfweg.

Uit de reacties onder de tweet is op te maken dat de politie door Rijkswaterstaat is ingelicht. Onduidelijk is of agenten ook daadwerkelijk zijn gaan controleren. Weginspecteurs met BOA-bevoegdheid mogen ook bekeuren, maar die waren druk bezig de weg te beveiligen omdat er een ongeluk was gebeurd.

Mensen die reageren op de tweet zijn verontwaardigd en komen met allerlei suggesties om dit soort situaties te voorkomen. Onder meer het preventief plaatsen van flitsers wordt genoemd.