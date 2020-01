Onderzoek na lek in software: 'Haarlem niet aangevallen, maar systeem wel uit de lucht'

Toch is uit voorzorg het systeem waarmee thuiswerkers in kunnen loggen uit de lucht gehaald. Het is te kwetsbaar.

Afgelopen week werd duidelijk dat hackers het hadden gemunt op de computersystemen van onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden en de gemeente Zutphen. Er blijkt een lek te zitten in de beveiliging. Volgens deskundigen zouden er veel meer aanvallen zijn geweest via het externe inlogsysteem.

Ook Amsterdam

Ook Haarlem maakt gebruik van Citrix. Deze week hebben in oprdacht van de gemeente bij wijze van test externe hackers geprobeerd in te breken op het bedrijfssysteem. Dat is niet gelukt is. Maar op advies van de software-ontwikkelaar en de eigen gemeentelijke beveiliger is Citrix in Haarlem niet meer werkzaam.

Ook andere gemeenten, zoals Amsterdam, zouden het systeem uit voorzorg nu niet meer gebruiken.

De gemeente is scherp op lekken in het digitale systeem sinds twee jaar de privacy van Haarlemmers ernstig in gevaar was, omdat de informatiebeveiliging niet op orde was.