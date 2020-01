De dertien Noord-Hollandse zaken van de coldcasekalender op een rij

NOORD-HOLLAND - De politie heeft voor het vierde jaar op rij een coldcasekalender verspreid onder gevangenen. Daarop worden 52 oude zaken onder de aandacht gebracht in de hoop dat er bruikbare tips over binnenkomen. Dit jaar wordt de kalender ook naar tbs-instellingen gestuurd.

Met de kalender hoopt de politie op nieuwe tips zodat oude zaken weer heropend kunnen worden. In 2019 leverde de kalender 202 tips op, waarvan 31 bruikbaar bleken te zijn. Twee zaken zijn heropend, maar er zijn geen vorig jaar geen zaken opgelost met behulp van de tips. De kalender wordt sinds 2017 elk jaar gemaakt en de editie van 2020 is hier in zijn geheel te zien. Alle Noord-Hollandse coldcases Week 1: Fabian (30) uit Alkmaar

Treinmachinist Fabian Brands beëindigt dinsdagavond 9 januari 2001 zijn dienst eerder dan normaal. Hij neemt de trein naar Alkmaar, pakt zijn fiets en rijdt naar een oppervlakkige kennis. Samen gaan ze op kroegentocht. Om 02.52 uur vertrekt Fabian alleen op zijn fiets vanaf een café aan het Waagplein. De politie krijgt rond 02.57 uur de melding dat er mogelijk geschoten is op de Spoorstraat. Om 03.10 uur komt de melding dat iemand bloedend op straat onder een fiets ligt. Fabian blijkt te zijn neergeschoten en overlijdt ter plaatse.

Week 7: Augustine (37) uit Amsterdam

Ghanees Augustine Nyantakyi wordt op woensdag 28 januari 2015 doorzeefd met kogels bij de flat van zijn vriendin aan de Wolbrantskerkweg in Amsterdam. Als hij 's nachts rond 02.15 uur bij de flat aankomt, wordt hij opgewacht en met zware automatische wapen(s) beschoten. Getuigen zien een auto wegrijden. Het is een raadsel waarom Augustine is vermoord. De kans is groot dat hij verward werd met een crimineel die in dezelfde flat verbleef. Augustine is op geen enkele wijze te linken aan zware criminaliteit.

Week 15: Onbekende man in Nieuw-Vennep

Op dinsdag 26 maart 2002 springt een man voor de trein, ongeveer 200 meter voorbij station Nieuw-Vennep. De man is ongeveer 30-40 jaar, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft een blanke huidskleur en donkerblond stekeltjeshaar. Opvallend is de tatoeage van een krabbende panter op zijn rechterbovenarm.

Week 17: Abdul (28) uit Amsterdam

Abdul Majeed Khan gaat donderdag 17 mei 2001 naar zijn werk. Majeed is taxichauffeur en komt na een paar ritten op de taxistandplaats bij het stadion van Ajax. Om 22.40 uur rijdt hij richting station Duivendrecht en van daaruit naar de Westbroekstraat in Amsterdam-Zuidoost. Een paar minuten later wordt hij dood aangetroffen achter het stuur. Hij is van dichtbij door zijn hoofd geschoten. Er is geen geld buit gemaakt. Er is in 2001 veel aandacht geweest voor deze zaak, omdat er ruzie was tussen de twee taxibedrijven TCA en Taxidirect. Het is niet bekend of deze moord daar iets mee te maken heeft.

Week 21: Mike (43) uit Weesp

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 juni 2000 ligt in de berm langs de Korte Muiderweg in Weesp een brandende vuilniszak met daarin bebloede kledingstukken. In de

vuilniszak zit ook het rijbewijs van Habib M’Hedhbi. Hij wordt Mike genoemd en komt uit Tunesië. Mike werkte als postsorteerder in Zwolle. Op 15 juni kwam hij niet op zijn werk. Sinds die dag heeft niemand meer iets van Mike gehoord. Mike was misschien betrokken bij een drugsdeal die hem het leven kostte.

Week 23: Pablo (50) uit Hilversum

Na een melding op donderdag 14 juli 2011 gaat de politie naar het huis van Pablo Hermeler in Hilversum. Ze treffen Pablo dood aan. Pablo was de enige die op dit adres woonde en was al jaren een bekende in de Hilversumse drugswereld en werd al eerder beroofd. De politie denkt dat hij door zijn slechter wordende gezondheid steeds vaker slachtoffer was van berovingen. Bij die berovingen stalen criminelen zijn geld en drugs. Maar bij de overval op 14 juli is Pablo ook zwaar mishandeld. Dat is zijn dood geworden, tot groot verdriet van de nabestaanden.

Week 24: Theo (34) uit Haarlem

Haarlemmer Theo Kroon wordt op dinsdagavond 16 juli 1991 rond 20.15 uur zwaargewond aangetroffen. Hij ligt in het park De Haarlemmerhout. Theo heeft meerdere steekwonden en overlijdt korte tijd later. De Haarlemmerhout staat bekend als een ontmoetingsplaats voor homoseksuelen. Theo had relaties met mannen en kwam er vaak. Hij gebruikte af en toe softdrugs en ging uit in Haarlemse coffeeshops en Amsterdamse homogelegenheden. Theo was gokverslaafd en had wat kleine schulden bij diverse personen.

Week 30: Onbekende man in Amsterdam

Op vrijdag 15 augustus 2008 wordt in een groenstrook aan de Durgerdammerdijk in Amsterdam-Noord het lichaam van een dode man gevonden. In zijn maag zitten tientallen bolletjes cocaïne. De man droeg een grijs-bruine spijkerbroek van het merk Abercrombie and Fitch, een licht gekleurd overhemd en een zwart met grijs gestreepte onderbroek. Hij was 1.60 meter lang, had een gezet postuur en kort zwart haar. Op zijn rechter bovenarm had hij een tatoeage met een cijfer en een letter.

Week 32: Damien (26) uit Amsterdam

De uit Ierland afkomstige Damien Mooney (26) werkt op zaterdag 27 augustus 2005 tot 23.00 uur in de keuken van een Ierse pub aan het Marie Heinekenplein. Daarna gaat hij naar discotheek Exit aan de Reguliersdwarsstraat, waar hij met een vriendin heeft afgesproken. Nadat zij naar huis is gegaan, blijft Damien nog even. Om 05.45 uur zou Damien nog op het Muntplein en de Vijzelstraat zijn geweest. Om 06.15 uur heeft hij een confrontatie met een man op de Herengracht. Damien wordt meerdere malen gestoken, valt tegen een geparkeerde auto en zakt in elkaar.

Week 36: Jan (47) uit Zwanenburg

Jan van der Pool speelt op vrijdag 10 september 2004 rond 17.00 uur met enkele werknemers darts in de kantine van zijn bedrijf voor sierbestrating Modeltuinen Zwanenburg aan de IJweg in Zwanenburg. Jan heeft kort ervoor de zaak gesloten als twee gewapende mannen het terrein op lopen. Onderweg dwingen ze een werknemer en Jan's dochter voor hen uit te lopen richting de kantine. Daar schreeuwen zij om geld. Jan reageert impulsief en gooit een voorwerp richting de daders. Een van hen schiet. Jan wordt dodelijk verwond en overlijdt vlak erna.

Week 45: Onbekende man in Zandvoort

Op woensdag 15 november 2006 wordt een man gevonden langs de spoorrails bij de overgang Sophiaweg in Zandvoort. Hij is door een trein overreden. De man is vermoedelijk Oost-Europees en tussen de 25 en 45 jaar oud. Hij heeft een fors, atletisch postuur met opvallend gespierde bovenbenen. Hij is ongeveer 1.70 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen.

Week 47: Roelof (44) uit Amsterdam

Roel Otten rijdt maandagavond 29 november 2010 naar het Amsterdamse Bos met zijn grijze Lancia Thema (31-NJJ-2). Hij heeft daar een afspraak met onbekende mannen. Een getuige ziet Roel nog aan de rand van het bos op de Bosbaanweg ter hoogte van de Amstelveenseweg. Daarna is Roel niet meer gezien. Enkele dagen na zijn verdwijning heeft hij nog wel telefonisch contact met zijn familie. Maar nog steeds ontbreekt ieder spoor van Roel en z'n auto. Roel hield zich bezig met criminele activiteiten, een misdrijf lijkt aannemelijk.

Week 48: Rachid (36) uit Amsterdam

Rachid Zaoudi heeft goed contact met zijn moeder. Op donderdag 5 december 2013 ligt zij in het ziekenhuis. Zij is jarig. Rachid belt haar en zegt dat hij zaterdag 7 december bij haar komt. Maar hij komt niet. Wel stuurt hij een bijzonder sms’je. Daarna hoort niemand meer van hem. Volgens familie en vrienden van Rachid past het sms’je niet bij hem. Zij vinden het ook vreemd dat hij niets meer laat horen. Rachid had tijdens zijn verdwijning een rode laptop en zijn mobiele telefoons bij zich. Maar die heeft hij niet meer gebruikt. Rachid was actief in de criminele wereld en had meerdere schulden.

