Grote storing Ziggo voorbij: monteurs tot diep in de nacht bezig met kapotte kabel

WORMER - Huishoudens in Wormer en omstreken hebben eindelijk weer internet van Ziggo. Vannacht om 04.00 uur was de storing na 16 uur voorbij.

Dat meldt een Ziggogebruiker tegen NH Nieuws. De storing kwam door een kapotte glasvezelkabel in Jisp. Monteurs hebben tot diep in de nacht doorgewerkt om het mankement te repareren. "Het is helaas een behoorlijk karwei om een glasvezelkabel te herstellen", meldde Ziggo gisteravond nog op Twitter.

De eerste meldingen van de storing kwamen gisteren rond 10.00 uur binnen. In totaal hebben 5.000 huishoudens in Wormer en Oost-Knollendam tijdelijk geen internet en televisie gehad. Het is niet bekend hoe de schade aan de kabel kon ontstaan.