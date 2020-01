Oud-EOD'er: "Als het object ontploft ben je alsnog gewoon dood"

Ad van Riel werkte zelf jaren als ruimer van explosieven bij de EOD. De explosievenexpert heeft nu zijn eigen bedrijf en wil best wat vertellen over hoe zijn voormalige collega's te werk gaan, maar ook weer niet te veel: "Omdat dat natuurlijk een bommenlegger verder vooruit helpt."

Robot

Volgens Van Riel beschikt de EOD over 'een breed scala aan inzetmiddelen'. Zoals gisteren te zien was is de robot een verkenner die vaak als eerste vooruit wordt gestuurd, met onder andere een camera. Van Riel: "Om te kijken of er draden zitten of trip wires, dat soort zaken. En er zitten allerlei gereedschappen op waarmee je dat object kunt manipuleren, bewerken of anderszins."

