Amstelveense brandweer wast auto's voor Australië: "Het zal je huis maar wezen"

AMSTELVEEN - De brandweer in Amstelveen heeft vandaag z'n slangen niet gebruikt voor het blussen van een brand, maar voor het wassen van auto's. Er werd geld ingezameld voor Australië en de carwash leverde ruim 2.000 euro op.

Diverse leden van de brandweer wilden dan ook naar Australië om te gaan helpen, maar dat is volgens Scharff ‘lastig te coördineren’. "Als hier een calamiteit is, moeten er natuurlijk ook genoeg mensen zijn."

De zware strijd van hun Australische collega’s gaat de brandweermannen van Amsterdam-Amstelland erg aan het hart. "Het is de andere kant van de wereld, maar het is toch een soort familie", zegt bevelvoerder van Brandweer Amstelveen André Scharff.

Sommige Amstelveners worden diep geraakt door de situatie in Australië. Een inwoonster doet huilend haar verhaal tegen RTVA: "Mijn vriendin woont met haar dochter in het gebied en de vlammen komen steeds dichterbij. Er staat een volgepakte camper klaar, zodat ze snel kunnen vertrekken. Het is verschrikkelijk. Het zal je huis maar wezen, toch."