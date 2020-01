Het geheim van een platina huwelijk? "Even een blokje om op z'n tijd"

Het stel ontmoette elkaar meer dan 70 jaar geleden op een feestavond van Bep's werk. Theo kwam met zijn neef mee om muziek te maken. Toen hij haar het hof probeerde te maken werd dit direct afgestraft. "Ik kreeg een klap in mijn gezicht", vertelt Theo. "Maar ik zeg altijd dat ik haar heb gestraft door met haar te trouwen."

Kleinkinderen

De twee kregen samen acht kinderen, zestien kleinkinderen, veertig achterkleinkinderen (de 41e is bijna geboren) en komende zomer krijgen ze hun eerste achter-achterkleinkind.

Ze hebben een rijk leven en nog altijd zijn ze erg gelukkig. Ook dochter Elly kan dat beamen. "Ze zijn echt stapelgek op elkaar en kunnen niet zonder elkaar."

Het geheim?

Theo wordt weleens gevraagd naar het geheim van hun lange bestaan. En dat is volgens hem niet zo moeilijk. "Als er onenigheid is over de kinderen of wat dan ook, dan ga je gewoon even een blokje om. " Bij terugkomst is de lucht volgens hem altijd wel weer geklaard.

Theo en Bep wonen nog zelfstandig. Met de hulp van een aantal dochters lukt dat gelukkig nog. "Ik rij ook nog auto", vertelt Theo vol trots.

Burgemeester

En daar was burgemeester Jos Wienen duidelijk van onder de indruk. "Het is gewoon geweldig om te zien hoe zij het doen. En dat ze nog in hetzelfde huis wonen waar ze 70 jaar geleden ingetrokken zijn."