Zo ontstond de klif op het strand bij Callantsoog

Het bijna Britse beeld is niet uniek in ons land en heeft alles te maken met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. "Eind vorig jaar hebben we daar een zandsuppletie afgerond", vertelt Harold Hansen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. "Het strand is daardoor een stuk hoger geworden en door deze periode van harde wind kon de zee dus happen uit de zandstrook nemen."

Eind oktober werd 400.000 kuub zand vanuit de zee het strand opgespoten. Bij Callantsoog is die ophoging regelmatig nodig, omdat de kust daar vrij snel erodeert, oftewel door de zee wordt opgeslokt.

'Waterveiligheid is prima'

De zandsuppletie, zoals dat met een chique woord heet, is overigens niet voor niets geweest. "Dat zand ligt nu onder water in de eerste 100 tot 150 meter van de zee."

Daarmee dient het volgens Rijkswaterstaat nog steeds als bescherming voor de kustlijn. "Wij zijn 'waterveilig' als er een bepaalde hoeveelheid zand in een kustvak ligt. Dat zand mag onder water, op het strand en in de duin liggen." Voor het handhaven van de waterveilligheid zijn er dus geen nieuwe werkzaamheden nodig.

