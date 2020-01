Babbeltruc-slachtoffer Kees (85): "Hart sprong uit mijn lijf, ik ben nu extra alert"

HOORN - Het leek voor de 85-jarige Kees Oosterbroek uit Hoorn zo normaal: er kwamen twee mannen langs van de woningbouw om de CV-ketel te controleren. Helaas bleek dat een grote leugen, want ze gingen ervandoor met Kees zijn houten kistje met dierbare eigendommen. "Als ik er nu over praat, merk ik nog dat ik van slag raak", vertelt Kees.

Ondanks dat hij positief is over het feit dat hem fysiek niets is aangedaan, is het de 85-jarige Kees niet in de koude kleren gaan zitten dat hij slachtoffer is geworden van een babbeltruc.

Op de bewuste dag worden de portemonnee en een waardevolle kist met munten en sieraden gestolen. De dieven weten binnen te komen door zich voor te doen als monteurs van de woningbouw. Vooraf wordt Oosterbroek zelfs nog keurig gebeld voor een afspraak met de uiteindelijke nepmonteurs.

De mannen gaan tijdens de 'afspraak' naar de bovenverdieping, pakken daar de buit en vertrekken met de smoes dat ze met spoed naar een andere klus moeten.

Enorm geschrokken

Nietsvermoedend blijft Kees achter in zijn woning, tot er twee agenten bij hem aanbellen of hij zijn houten geldkist mist. "Op dat moment sprong mijn hart uit mijn lijf. Ik ging naar boven en zag dat ze alle laden van de linnenkast hadden doorgespit. Ze moeten het in een paar minuten hebben gedaan", vertelt hij.

Een buurjongen en zijn vader ontdekten de houten kist in het water, maar alle dierbare spullen zijn niet meer gevonden. Henk zijn trouwboekje is weg en dat van zijn ouders ook.

Nog steeds van slag

Het was voor Kees enorm schrikken. "Als ik er nu over praat, merk ik dat ik van slag raak. Het is je niet voor te stellen. Ze hebben me fysiek niets aangedaan, maar mijn nachtrust is wel een ding. De ene keer gaat het beter dan de andere keer."

Voor zover bekend zijn de twee monteurs die Kees hebben beroofd, nooit gepakt. Wel zijn een andere man en een vrouw aangehouden voor vergelijkbare babbeltrucs in de omgeving West-Friesland. Deze zaak dient zich vanmiddag voor in de Alkmaarse rechtbank. De politie geeft aan dat het gevaar hiermee nog niet geweken is.