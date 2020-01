Senioren vaak slachtoffer van babbeltrucs: "Doe niet zomaar de deur open"

Bij een babbeltruc foppen criminelen vaak oudere mensen, waarbij ze zich aan de deur of telefoon voordoen als een bankmedewerker of iemand van de woningbouwvereniging. Zij vragen om binnen te komen en stelen dan een pinpas of persoonlijke spullen.

De politie heeft meerdere tips waardoor mensen op leeftijd zich kunnen weren voor deze criminelen. "Wat belangrijk is om te weten, is dat banken nooit bellen om je om je pincode te vragen. Als je dus over de telefoon wordt gebeld of aan de deur wordt je pincode gevraagd of gevraagd om iets aan de deur te betalen: doe dit dan niet."

Daarnaast worden mensen gewaarschuwd niet zomaar voor iedereen de deur open te doen. "Als je geen afspraak hebt met bijvoorbeeld de woningbouw, vraag dan of deze persoon een legitimatie kan laten zien of bel het bedrijf op om dit te checken. Laat deze persoon niet binnen, totdat je weet of alles in orde is."

Landelijk probleem

Ondanks dat er in West-Friesland een golf was van slachtoffers van babbeltrucs, geeft de politie aan dat het niet alleen daar speelt. "Het is door heel Nederland een probleem. De werkwijze van deze 'babbelaars' wordt steeds sluwer en wij horen echt wekelijks dat mensen hiervan het slachtoffer zijn geworden."