NH Nieuws doet onderzoek naar wonen

De rapporten over de vastgelopen woningmarkt stapelen zich op. Waar eerst voornamelijk in Amsterdam een groot tekort was, geldt dat nu voor het grootste deel van Nederland. Starters vinden geen woning, gezinnen wonen ongewild in een te klein appartement, ouderen blijven in een grote woning wonen en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen groeien. Dit probleem is voorlopig niet opgelost.

Oplossingen

We willen via het woononderzoek van je weten wat jouw ervaringen zijn op de woningmarkt. Heb je moeite met het vinden van een geschikte huur- of koopwoning? Kan je wel wonen in de gemeente waar je wil wonen of heb je zelf creatieve oplossingen om de woningnood aan te pakken? We horen het graag van je.

Meld je aan

Nog geen lid van het NH Nieuws-panel? Word lid en krijg een uitnodiging voor het onderzoek. De enquête kan worden ingevuld tot en met donderdag 23 januari . Vergeet niet om na de laatste vraag op de knop 'gereed' te drukken om de enquête af te ronden.