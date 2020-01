Natuur & Milieu opent 'afkickkliniek' voor vliegverslaving: "Genoeg mooie bestemmingen dichtbij"

Als het aan Natuur & Milieu ligt, moet het maar eens gauw afgelopen zijn met de vele vervuilende vliegvakanties van Nederlandse toeristen. Vooral de verre vluchten zijn de organisatie een doorn in het oog. Op de eerste dag van de Vakantiebeurs in Utrecht probeert de milieuclub bezoekers van hun 'vliegverslaving' af te helpen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Met mannen en vrouwen als 'therapeuten' in witte jassen en een zuurstofshot met een lekker geurtje daagt Natuur & Milieu vakantiebeursbezoekers anders te gaan nadenken over hun volgende reis. Want waarom naar Thailand als je hetzelfde kan krijgen in Kroatië, beredeneert de milieuorganisatie. Potentiële vakantiegangers stoppen graag voor een praatje en een gratis zuurstofshotje, maar hobbelen daarna gauw door naar één van de verre reizenstands waar de Natuur & Milieukraam dapper tussen staat.

Afkickkliniek

De 'afkickkliniek' is het startschot van de publiekscampagne ‘Vakantie zonder Vliegen’, zo vertelt programmaleider luchtvaart Ida Sanders van Natuur & Milieu op de beurs aan NH Nieuws. Sanders: "Wij proberen bezoekers te laten zien dat er veel mooie bestemmingen dicht in de buurt zijn, waar je kan komen zonder te vliegen."

'Therapeut' Daan van Gent dient de zuurstofshots toe: "Je krijgt gezonde zuurstof binnen en dat moet je bijblijven, want minder vliegen is meer zuurstof."



