Paard na ruim twee uur ploeteren uit sloot in Anna Paulowna gehaald

ANNA PAULOWNA - Het kostte meer dan twee uur en de hulp van flink wat brandweerlieden, maar het is gelukt. Het 3 jaar oude paard Les is vanmiddag uit een diepe sloot in Anna Paulowna gered.

Het dier viel rond 13.20 uur in het water en kon niet meer op eigen kracht de kant opkomen. De brandweer kwam in actie, maar had veel moeite met de reddingsactie. Door de vele bagger in de sloot was het moeilijk om grip te krijgen op Les.

Tekst gaat verder onder de fotoreeks: