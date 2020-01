Zwarte panter opgevangen bij Stichting Leeuw: "Wat een prachtbeest!"

ANNA PAULOWNA - Stichting Leeuw heeft een bijzonder nieuw gezicht in hun opvang zitten. Sinds gisteren is namelijk de zwarte panter Akilla onderdeel geworden van de dierenfamilie in Anna Paulowna. Het gaat om een jong vrouwtje.

Momenteel is het dier in 'redelijke conditie'. "Ze heeft nog weinig spierkracht", meldt Stichting Leeuw op hun facebookpagina. "Ze zal voorlopig in onze quarantaine verblijven, waar ze geobserveerd zal worden en onderzocht door onze dierenarts." Binnenkort krijgt Akilla een nieuw dieet. "Ze krijgen dan de kans om haar spieren beter te ontwikkelen."

De directeur kon niet vertellen waar de panter precies vandaan komt. "Akilla was in particulier bezit. Dat is alles wat ik kan vertellen." Het Openbaar Ministerie doet op dit moment onderzoek naar de herkomst van het dier.

Veel mensen zijn onder de indruk van het niet alledaagse dier. "Wat een prachtbeest", schrijft iemand op Facebook. "Wat fijn dat ze nu bij jullie is", aldus een ander.

Luipaard

De panter, ook wel bekend als luipaard, komt veel voor in grote delen van Afrika en Azië. Het roofdier is een katachtige en leeft over het algemeen alleen. Tijdens de paringstijd zoeken de dieren elkaar wel op.