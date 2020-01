28-jarige potloodventer opgepakt in Westzaan: man betastte zichzelf op straat

WESTZAAN - De politie heeft in Westzaan een 28-jarige man opgepakt die al enkele maanden zijn kruis betast in het bijzijn van inwoners van het dorp.

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. Woensdag schakelde een eigenaresse van een kapsalon de politie in, nadat de man voor het raam van de kapsalon zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde.

Op heterdaad betrapt

Daarop besloot de politie om te surveilleren in het dorp. Vandaag werd de man op heterdaad betrapt en is hij aangehouden. Volgens de politie is de woon- en verblijfplaats van de man onbekend.