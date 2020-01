Klusbus leeggeroofd: "Binnen twee minuten was het gedaan"

Dinsdagnacht werd de klusbus van Hans van Beek voor de tweede keer leeggeroofd. Een razendsnelle en geruisloze actie, zo is te zien op camerabeelden. In totaal is er zo'n 1500 euro aan materiaal van bouwbedrijf Avokoenen gestolen.

Tips

Na het delen van deze beelden op Facebook heeft Hans al veel anonieme tips gekregen. "Sociale media zijn dan enorm handig. Ik krijg tips over de auto waar ze de spullen inlaadden en over de gasten die dit gedaan hebben."

Toch is hij er nog niet van overtuigd dat de daders zullen boeten voor de roof. "Je hoort nooit dat een bende is opgepakt, alleen maar dat er wordt gestolen."

Niet de eerste keer

Het was voor Hans niet de eerste keer dat zijn bus overhoop werd gehaald. "Twee keer is het ze niet gelukt maar ze hebben het nu in totaal vier keer geprobeerd. De vorige keer toen ze buit maakten, liep de schade in de duizenden euro's."

Het bedrijf waar Hans voor werkt, Avokoenen, heeft aangifte gedaan van de diefstal.