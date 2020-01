West-Friese tulpen stelen de show op de Dam tijdens Nationale Tulpendag

ANDIJK - De 200.000 tulpen die zaterdag op de Dam in Amsterdam komen te staan, ter ere van de Nationale Tulpendag, komen stiekem allemaal uit West-Friesland. Tulpenkwekerij A&P Flowers speelt hierin de hoofdrol.

Een kleurrijke bloemenzee wordt er zaterdag verwacht op de Dam, waar iedereen gratis tulpen kan gaan plukken. Het is elk jaar een waar spektakel en het evenement trekt veel bloemenliefhebbers.

Maar wat veel mensen niet weten, is dat de bloemen niet uit Amsterdam of Aalsmeer komen - maar gewoon uit West-Friesland.

Trots

Het thema van de Nationale Tulpendag is dit jaar 'Coloring the World'. "Tulpen maken de mensen blij, ze maken de wereld blij. Tulpen staan voor vrolijkheid en daarom zijn er veel kleuren geteeld", vertelt Arjan Smit van Tulpen Promotie Nederland.

De telers zijn blij op het eindresultaat. "Als ik de tulpen dan zo op de Dam zie staan, ben ik best wel een beetje trots", vertelt Paul Schouten van A&P Flowers uit Andijk. "Dit is het moment om aan iedereen te laten zien dat het tulpenseizoen begonnen is."