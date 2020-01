Haarlemse Herculesstraat erg geschrokken van autobrand: "En dat in zo'n smal straatje"

De brand werd rond drie uur vannacht ontdekt. "Ik werd wakker gemaakt door mijn vrouwtje dat er fik was en toen zag ik dat het om die auto ging", vertelt een buurtbewoner. Hij komt vanmorgen even bij daglicht de schade bekijken. De recherche doet ondertussen onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Meerdere autobranden

"Vorige week was er ook al een autobrand hier om de hoek aan de Marnixstraat, het komt allemaal wel dichtbij zo", vertelt een andere bewoner. "Zo'n brand in zo'n smalle straat, dat is heel gevaarlijk. Je ziet de schade aan de woningen, er wonen hier ook nog veel oudere mensen." Bij de brand in de Marnixstraat gingen meerdere auto's in vlammen op.

Feyenoord-sjaals

De eigenaar van de auto ligt vanmorgen waarschijnlijk nog in een diepe slaap na deze onrustige nacht. Opvallend is dat er op en rond de auto delen van Feyenoord-sjaaltjes liggen. Of dat eventueel een verband heeft met de autobrand? De buren denken van niet, de brandweer heeft ze mogelijk uit de auto willen redden of zelf moeten gebruiken. "Waarschijnlijk hebben ze met die sjaal de motorkap moeten opentrekken om de accu te kunnen blussen", is de theorie van één van de buren.