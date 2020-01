Waarom Gambiaanse taxi's reclame maken voor Heerhugowaardse pannenkoeken

HEERHUGOWAARD/BANJUL - Wie de Gambiaanse hoofdstad Banjul bezoekt, kan zomaar een taxi of bus met de naam van het Heerhugowaardse restaurant De Bolle Buik tegenkomen. Maar waarom zouden Afrikaanse chauffeurs reclame maken voor Waardse pannenkoeken? NH Nieuws zocht het voor je uit.

"Ben je in Gambia, kom je dit tegen", schreef Tanja Bak uit Heerhugowaard eerder deze week op Facebook bij een foto van een taxi tegen een decor van zanderige wegen en palmbomen. Het was haar niet zozeer om de taxi te doen, als wel om de stickers waarmee op de achterruit 'De Bolle Buik Heerhugowaard' is geschreven.

Wie door de reacties eronder scrolt, komt erachter dat er naast de taxi nog minimaal twee busjes met de naam 'Bolle Buik' in Banjul rondrijden. Tijd voor een belletje met de eigenaar van het gelijknamige restaurant in Heerhugowaard, Marvin Vader. Zou hij hebben besloten om de oer-Hollandse pannenkoek ook in Gambia aan de man te brengen?

Taxi als microkrediet

Niets blijkt minder waar, maar Vader is zeer bereid uit te leggen hoe de vork dan wél in de steel zit: "Ik heb dit restaurant zes jaar geleden overgenomen van Gerrit en Carla van der Meer. Zij hebben vijftien jaar geleden een taxi naar Gambia gebracht, als een soort microkrediet voor een Gambiaanse jongen, zodat hij daarmee een taxibedrijf kon beginnen."

(Let op: tekst gaat verder onder de afbeelding)