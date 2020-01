Katje Winston is meerdere keren beschoten met een luchtbuks

CASTRICUM - Het was echt even schrikken voor Anja van der Lit toen één van haar katten kreupel thuis kwam. Het diertje genaamd Winston bleek meerdere keren beschoten te zijn met een luchtbuks.

"Eén kogel zat in zijn buik en de andere bij zijn linkerheup", laat de Castricumse Anja weten aan NH Nieuws. Winston is de kat rechts op de foto.

Toen hij op twaalf januari mank lopend thuis kwam na een buitenavontuur, dacht baasje Anja dat hij ergens vanaf was gevallen. Maar toen ze met de kat naar de dierenarts ging, omdat hij ook een wondje op zijn buik had, werd duidelijk dat een luchtbuks de boosdoener was. "Ik schrok me dood. En het was ook niet de eerste keer."

