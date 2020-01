De Peiling: Geen eigen parkeerplek meer bij nieuwbouwwoning

Parkeernorm omlaag

De parkeernorm voor nieuwbouw was altijd 1,8 parkeerplaatsen per woning. "In steeds meer grotere steden zie je parkeernormen echter naar 0,3 of soms 0,2 plekken per woning gaan", zegt gebiedsdeskundige en hoogleraar Friso de Zeeuw. "Gemeenten wijzen op de opkomst van nieuwe mobiliteitsvormen als deelauto's en fietsen. De noodzaak tot autobezit vervalt daardoor. De huidige problematiek rond stikstof vergroot de urgentie."



Wat vind jij?

Kunnen we de parkeerplek bij huis wel missen of lopen gemeenten nu wel heel erg hard van stapel? Waar gaan we straks onze elektrische auto's opladen als er voor de deur geen plek meer is? We horen graag hoe jij daarover denkt!