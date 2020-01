Heftige autobrand in Haarlemse woonwijk

HAARLEM - Een flinke fik vannacht in Haarlem: aan de Herculesstraat is een geparkeerde auto volledig uitgebrand.

Rond 3.15 uur werd het brandende voertuig ontdekt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het voertuig. Door de hitte zijn de ramen van twee woningen gebarsten.

De brandweer heeft er eerst voor gezorgd dat de vlammen niet zouden overslaan op de woningen. Dat deden ze door de gevels van de huizen te koelen, meldt een getuige.

Sjaal

De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk is er sprake van brandstichting. Wat de Feyenoord-sjaal over de verbrande motorkap doet, is niet bekend.

Tekst loopt door onder de foto