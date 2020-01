Gezochte man loopt tegen de lamp door gebrek aan fietsverlichting

BEVERWIJK - Een man die nog zestig dagen gevangenisstraf had openstaan, is in Beverwijk tegen de lamp gelopen. Dat gebeurde op de Westerhoutweg, waar hij zonder licht fietste.

Agenten die hem wilden bekeuren, checkten in de politiesystemen zijn identiteit en kwamen erachter dat hij nog zestig dagen gevangenis had openstaan. Die twee maanden cel had hij tegoed omdat hij een eerder opgelegde taakstraf niet had uitgevoerd.

Verder bleek de man gesignaleerd te staan voor de afname van DNA, en dat hij nog een vonnis moest tekenen. De rechter had hem namelijk bij verstek nog een week celstraf opgelegd voor diefstal.

Hoewel de politie ongetwijfeld tevreden zal zijn met deze bijvangst, geven ze toe dat zijn verblijf achter de tralies eenvoudig had kunnen voorkomen: "Zet je licht aan op de fiets. Want zonder deze bekeuring waren we de man gewoon voorbij gereden.